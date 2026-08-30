Lionel Messi fue la gran figura del encuentro: marcó cuatro goles y asistió a Luis Suárez en otra de las conquistas.

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El equipo dirigido de manera interina por Guillermo Hoyos se puso en ventaja a los 19 minutos gracias a un cabezazo de Casemiro, pero Montreal llegó al empate a los 36. Tres minutos después, un tiro libre ejecutado por Messi terminó en gol en contra de Luca Petrasso para el 2-1.

En el segundo tiempo apareció nuevamente Messi. A los 51 minutos, el argentino recibió dentro del área y, después de dejar varios rivales en el camino, definió cruzado para ampliar la diferencia.

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Sobre el final, Inter Miami liquidó el partido. A los 79 minutos, Messi asistió a Suárez para el 4-1 y, tres minutos después, marcó el tercero de su cuenta personal con una definición por encima del arquero. Alexander Shaw anotó el sexto y, en la última jugada, el capitán argentino completó su póker con un tiro libre.

Con sus cuatro goles, Messi se convirtió en el 19.º futbolista en la historia de la MLS en marcar cuatro tantos en un mismo partido y llegó a 18 conquistas en el torneo, con las que pasó a liderar la tabla de goleadores.

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Inter Miami quedó segundo en la Conferencia Este, con 42 puntos, detrás de Nashville. Su próximo partido será el sábado 5 de septiembre ante Atlanta United, en el que podría producirse el debut oficial de Cristian “Kily” González como entrenador.

Fuente: Infobae

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