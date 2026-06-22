La segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 tendrá este lunes dos encuentros que pueden comenzar a definir el destino de la zona. Francia se enfrentará a Irak desde las 18 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, mientras que Noruega hará lo propio ante Senegal a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Los franceses llegan fortalecidos tras derrotar 3-1 a Senegal en la primera jornada. Con tres puntos y una diferencia de gol positiva, el conjunto galo aparece como amplio favorito frente a un Irak que cayó 4-1 ante Noruega y necesita sumar para no comprometer seriamente sus posibilidades de avanzar.

Las estadísticas previas reflejan esa diferencia de actualidad. Francia es el claro candidato al triunfo y una nueva victoria lo dejaría muy cerca de asegurar su boleto a los 16avos de final.

Más tarde será el turno de Noruega, líder del grupo gracias a su contundente estreno mundialista. El seleccionado escandinavo intentará ratificar su buen momento frente a Senegal, que está obligado a recuperarse luego de la derrota sufrida ante Francia.

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Para los noruegos, un nuevo éxito significaría quedar con un pie y medio en la próxima instancia. Senegal, en cambio, necesita sumar para llegar con chances a la última fecha de la fase de grupos.

Ambos encuentros serán seguidos de cerca ya que podrían comenzar a definir la lucha por los dos principales lugares del Grupo I, con Francia y Noruega buscando confirmar su favoritismo y acercarse a la clasificación.



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