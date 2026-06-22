Uruguay dejó pasar una oportunidad importante en la Copa del Mundo al empatar 2 a 2 con Cabo Verde en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo H. El conjunto sudamericano llegó a estar arriba en el marcador, pero una desatención defensiva le impidió quedarse con una victoria que parecía encaminada.

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El equipo africano golpeó primero mediante Kevin Pina, quien abrió el marcador con una ejecución de pelota parada que sorprendió a la defensa uruguaya. Sin embargo, la reacción de la Celeste no tardó en llegar y antes del descanso logró revertir el resultado gracias a los tantos de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio.

En la segunda mitad, los dirigidos por Marcelo Bielsa intentaron ampliar la diferencia, aunque la falta de eficacia volvió a ser un problema. Cabo Verde aprovechó una falla en el fondo uruguayo y encontró el empate por intermedio de Hélio Varela, que selló el 2 a 2 definitivo.

Con este resultado, Uruguay no pudo despegar en la tabla y llegará a la última jornada con la necesidad de conseguir un resultado positivo ante España para asegurar su presencia en la próxima ronda. Del otro lado, Cabo Verde también mantiene intactas sus chances de clasificación.

La definición del Grupo H promete ser apasionante. España tomó ventaja tras su contundente victoria sobre Arabia Saudita, mientras que los otros tres seleccionados continúan separados por escasos puntos. En ese contexto, el cruce entre uruguayos y españoles aparece como uno de los partidos más atractivos de la próxima fecha.

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La Celeste buscará recuperar solidez y eficacia en un compromiso que puede marcar su continuidad o despedida del Mundial 2026.

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