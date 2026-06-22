Egipto consiguió una valiosa victoria por 3 a 1 frente a Nueva Zelanda en el cierre de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 y dio un paso importante hacia los 16avos de final.

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El conjunto africano mostró mayor efectividad en los momentos decisivos del encuentro y logró imponerse con autoridad para sumar tres puntos clave en la lucha por la clasificación.

Nueva Zelanda sorprendió a los 15 minutos con un gol de Finn Surman, quien aprovechó una asistencia de Tim Payne para abrir el marcador. La remontada de Egipto comenzó a los 58 minutos, cuando Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf marcó el empate tras una asistencia de Mohamed Hany Gamal El Demerdash. Posteriormente, a los 67 minutos, Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly convirtió el segundo gol del equipo tras una asistencia de Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf. Finalmente, a los 82 minutos, Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan selló la victoria con el tercer tanto, asistido por Mohamed Salah.

Con este resultado, Egipto llega con buenas perspectivas a la última jornada de la fase de grupos, mientras que los oceánicos quedaron obligados a obtener un resultado favorable en su próximo compromiso para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en la Copa del Mundo.

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