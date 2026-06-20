El conjunto africano se había adelantado en el marcador a los 29 minutos del primer tiempo gracias a Franck Kessié, que aprovechó una de las mejores oportunidades de su equipo para establecer el 1-0 parcial.

Ads

Alemania dominó gran parte del desarrollo del juego y encontró la igualdad en el complemento. Deniz Undav apareció a los 22 minutos de la segunda mitad para marcar el 1-1 y devolverle la esperanza a los europeos, que insistieron hasta el final en busca de la victoria.

Cuando el empate parecía definitivo, Undav volvió a hacerse presente en el marcador y, a los 48 minutos del segundo tiempo, anotó el 2-1 que desató el festejo alemán y selló la remontada.

Las estadísticas reflejaron el predominio de Alemania, que tuvo el 58% de la posesión de la pelota, realizó 16 remates contra 9 de su rival y completó 546 pases correctos frente a los 359 de Costa de Marfil. Además, recuperó 30 balones, el doble que el conjunto africano.

El encuentro se disputó sin mayores incidencias disciplinarias, ya que ninguno de los dos equipos recibió tarjetas amarillas ni rojas.

Ads

Con este resultado, Alemania quedó como líder del Grupo E, mientras que Costa de Marfil se mantuvo en la segunda posición. En la próxima jornada, los alemanes enfrentarán a Ecuador el 25 de junio a las 17 en Nueva York, mientras que Costa de Marfil se medirá ante Curazao en Filadelfia, también desde las 17.

Puede interesarte

Ads