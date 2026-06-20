El partido presentó un desarrollo equilibrado y con escasas situaciones de riesgo durante gran parte del primer tiempo. Ambos equipos evidenciaron dificultades para generar juego ofensivo y el trámite se concentró principalmente en la zona media del campo. No obstante, cuando todo indicaba que el descanso llegaría sin goles, se produjo la acción que terminó definiendo el resultado.

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A los 42 minutos, Ariel Castellano avanzó por el sector derecho y envió un centro preciso al área. Allí apareció Germán Cervera, quien conectó un certero cabezazo que dejó sin respuesta al arquero Pedro Fernández y estableció el 1-0 para el equipo dirigido por Pablo Martel.

En la segunda mitad, Alvarado mostró una mejor versión y generó varias oportunidades para ampliar la diferencia. Santiago Gutiérrez se destacó como uno de los principales impulsores del ataque local y participó en las acciones más peligrosas, aunque la falta de contundencia impidió cerrar el encuentro con mayor tranquilidad.

La mínima ventaja obligó al conjunto marplatense a mantener la concentración hasta el final. Si bien Círculo Deportivo tuvo dificultades para generar peligro sobre el arco defendido por Emanuel Bilbao, cualquier imprecisión podía alterar el desarrollo de un partido que parecía bajo control.

Una de las acciones más controvertidas se registró en el complemento, cuando el árbitro Agustín Vegetti desestimó una infracción reclamada por los jugadores de Círculo Deportivo en las cercanías del área local. La jugada generó cuestionamientos debido a que podía interpretarse tanto como penal como tiro libre en el límite del área.

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En los minutos finales se produjeron algunos cruces entre futbolistas de ambos equipos, producto de la intensidad y la tensión propias del encuentro. Sin embargo, la situación fue rápidamente controlada y no tuvo mayores consecuencias.

Con este triunfo, Alvarado alcanzó las 23 unidades e igualó a Olimpo en la cima del Grupo D del Torneo Federal A. Por su parte, Círculo Deportivo permanece en el último puesto de la tabla con ocho puntos.

En la próxima fecha, el conjunto marplatense visitará a Villa Mitre en Bahía Blanca, mientras que Círculo Deportivo será local frente a Olimpo en Otamendi, en un compromiso que también tendrá relevancia para Alvarado por su impacto en la disputa de los primeros lugares de la clasificación.



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Alvarado: 1- Emanuel Bilbao; 2-Facundo Centurión, 3- Matías Pérez, 4- Tomás Fernández, 5- Tomás Federico, 6- Pablo Hofstetter, 7- Nahuel Speck, 8- Lucas Chiozza, 9- Germán Cervera, 10- Santiago Gutiérrez, 11- Ariel Castellano. DT: Pablo Martel

Círculo Deportivo: 1- Pedro Fernández; 2- Jano Martínez, 3- Matías Leguizamón, 4- Julián Vilchez, 5- Martín Gómez, 6- Facundo Rojas, 7- Federico De Luca; 8- Ramiro Banchio, 9- Daniel Opazo, 10- Francisco Grahl, 11- Ciro Rius. DT: Diulio Botella.

Árbitro: Agustín Vegetti