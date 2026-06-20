Kimberley sumó un importante punto en una de las visitas más exigentes del Torneo Federal A al igualar sin goles frente a Olimpo de Bahía Blanca por la decimocuarta fecha del certamen.

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El equipo dirigido por Mariano Mignini logró llevarse una unidad del estadio Roberto Carminatti, uno de los escenarios más difíciles de la categoría, y continúa consolidándose entre los principales animadores de la competencia.

Con este resultado, el conjunto marplatense se aseguró finalizar la fecha en la tercera posición de la tabla, quedando a cuatro unidades de los líderes de la zona: el propio Olimpo y Alvarado.

Kimberley formó con Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Franco Mañas; Mauricio Miori; Facundo Russo, Laureano Tello, Jonathan Zárate y Rodrigo Ríos; Santiago Castillo.

Por su parte, Olimpo presentó a Juan Pablo Lungarzo; Chimino, Moiraghi, Martín Ferreyra y Lapetina; Santiago Llanos, Stancato, Diego Ramírez y Antú Hernández; Brian Guille y Federico González. El equipo bahiense fue conducido por Carlos Mungo.

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Durante el segundo tiempo ambos entrenadores movieron el banco de suplentes en busca de romper la paridad. En Olimpo ingresaron Manuel Vargas, Coacci, Cristian Ibarra y Marcelo Olivera, mientras que en Kimberley tuvieron minutos Juan Santillán, Ullúa, Leandro Vella, Hernán Sosa y De Gaetani.

El encuentro fue arbitrado por Diego Novelli y terminó con un empate que le permite al elenco marplatense seguir sumando fuera de casa y mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia del Federal A.

Más allá de la igualdad sin goles, el punto obtenido adquiere valor por el contexto y la dificultad del rival, ya que Olimpo llegaba a la jornada compartiendo el liderazgo del campeonato y haciéndose fuerte en condición de local.

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