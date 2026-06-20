Países Bajos logró una contundente victoria por 5 a 1 frente a Suecia en el marco de la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 y quedó bien encaminado rumbo a los dieciseisavos de final.

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El conjunto neerlandés se apoyó en una destacada actuación ofensiva para construir la goleada. Brian Brobbey fue una de las figuras al convertir por duplicado, mientras que Cody Gakpo también anotó dos tantos. El quinto gol llegó por intermedio de Crysencio Summerville. El descuento sueco fue obra de Anthony Elanga.

Con este resultado, los dirigidos por Ronald Koeman suman cuatro puntos tras el empate conseguido en el debut ante Japón y llegan con grandes posibilidades de avanzar de ronda. Suecia, que había iniciado su participación con una goleada sobre Túnez, sufrió su primera derrota en el certamen y deberá buscar la recuperación en la última fecha del grupo.

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