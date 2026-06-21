La selección de España consiguió su primera victoria en el Mundial 2026 al derrotar con contundencia por 5 a 0 a Arabia Saudita en Atlanta, por la segunda fecha del Grupo H. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente fue ampliamente superior y resolvió el encuentro con una destacada actuación ofensiva.

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La apertura del marcador llegó a los 10 minutos del primer tiempo, cuando Lamine Yamal definió tras una asistencia de Mikel Oyarzabal. Poco después, el propio Oyarzabal amplió la ventaja y volvió a marcar apenas unos minutos más tarde para firmar un doblete que encaminó la victoria española antes del descanso.

En el complemento, España mantuvo el dominio y encontró el cuarto tanto tras un remate de Marc Cucurella que terminó convirtiéndose en gol en contra de Hassan Al-Tambakti. Ya en tiempo de descuento, Ferran Torres selló el 5-0 definitivo para completar la goleada.

Con este resultado, la Roja recuperó terreno tras el empate sin goles ante Cabo Verde en su debut y llegará con impulso a la última jornada de la fase de grupos. Allí enfrentará a Uruguay en un partido que definirá posiciones importantes dentro de la zona. Arabia Saudita, por su parte, cerrará su participación en esta instancia frente a Cabo Verde.

Goles: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (2), autogol de Hassan Al-Tambakti y Ferran Torres.

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