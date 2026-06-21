La Selección argentina ya se encuentra en Dallas, ciudad donde disputará los próximos compromisos correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026. La delegación arribó este domingo a Texas luego de completar una última práctica en Kansas City y quedó concentrada de cara al encuentro frente a Austria.

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El plantel encabezado por Lionel Scaloni realizó durante la mañana un entrenamiento de baja intensidad enfocado en cuestiones tácticas y trabajos de pelota parada. Tras la actividad, los futbolistas abordaron un vuelo chárter de aproximadamente una hora y media que los trasladó hasta Dallas.

La Albiceleste se hospedará en el histórico hotel Adolphus y permanecerá allí mientras afronta la recta final de la primera fase del torneo.

Argentina llegará al compromiso con confianza luego de un estreno ideal ante Argelia. En aquel encuentro, el conjunto nacional se impuso por 3-0 con una actuación sobresaliente de Lionel Messi, quien marcó los tres goles del partido y alcanzó un nuevo récord en la historia de las Copas del Mundo.

Ahora, el seleccionado buscará dar un paso decisivo hacia la clasificación cuando enfrente a Austria este lunes desde las 14, hora argentina. Un triunfo le permitiría asegurar su presencia en los 16avos de final y afrontar con mayor tranquilidad el cierre del Grupo J.

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Tras el partido frente a Austria, la delegación permanecerá una noche más en Dallas antes de regresar a Kansas City, ciudad elegida como base de operaciones durante la competencia. Allí, el plantel se aloja en el hotel Origin y se entrena en el Compass Mineral Center, complejo adaptado especialmente para reproducir las condiciones de trabajo que habitualmente tiene la Selección en el predio de Ezeiza.

El mismo esquema logístico será utilizado en los días previos al tercer y último compromiso de la fase de grupos, cuando Argentina se mida con Jordania el próximo 27 de junio, en busca de cerrar su participación en la zona de la mejor manera posible.

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