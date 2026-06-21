El conjunto europeo intentó asumir el protagonismo desde el inicio, con Kevin De Bruyne como principal generador de juego, aunque se encontró con una defensa iraní ordenada y con una sólida actuación del arquero Alireza Beiranvand. Del otro lado, Irán apostó por la velocidad de sus delanteros y logró inquietar en varias oportunidades a la defensa belga.

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La jugada más importante del primer tiempo llegó a los 24 minutos, cuando Mehdi Taremi envió la pelota a la red tras una rápida acción ofensiva. Sin embargo, el VAR intervino y anuló el tanto por posición adelantada, manteniendo la igualdad en el marcador.

En el complemento, Bélgica sufrió un duro golpe a los 66 minutos. Nathan Ngoy vio la tarjeta roja directa tras derribar a Taremi cuando el delantero iraní avanzaba con claras posibilidades de gol. A partir de allí, Irán dispuso de superioridad numérica y buscó con mayor insistencia la victoria.

Pese a contar con un jugador más durante gran parte de la segunda mitad, el seleccionado asiático no logró quebrar la resistencia belga. Thibaut Courtois respondió con seguridad cada vez que fue exigido y sostuvo el cero para su equipo hasta el pitazo final.

Con este resultado, Bélgica e Irán sumaron un punto que mantiene abierto el panorama del Grupo G. Ambos seleccionados llegarán con posibilidades de clasificación a la última fecha, donde Bélgica se enfrentará a Nueva Zelanda e Irán hará lo propio ante Egipto en busca de un lugar en la próxima ronda.

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