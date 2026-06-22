Después del triunfo en el debut, la Selección argentina afrontará este lunes un compromiso que puede ofrecer respuestas importantes sobre su presente en la Copa del Mundo. Del otro lado estará Austria, un rival de características muy diferentes a las de Argelia y que representa una prueba de mayor exigencia para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

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Más allá de la importancia de los puntos en juego, el encuentro aparece como una oportunidad para medir el rendimiento de la Albiceleste ante un seleccionado europeo, algo que desde la obtención del título mundial en Qatar ha ocurrido en pocas ocasiones dentro de competencias oficiales.

Austria se caracteriza por un estilo intenso, con presión en distintos sectores del campo y una tendencia a utilizar el juego directo para atacar rápidamente los espacios. Ese planteo obligará a la defensa argentina a mantenerse atenta y evitar errores que puedan derivar en situaciones de riesgo.

Por su parte, Argentina intentará sostener la identidad que la llevó a convertirse en una de las selecciones más competitivas de la competencia. La circulación de la pelota, la posesión y la búsqueda permanente de Lionel Messi continuarán siendo pilares fundamentales del esquema diseñado por Scaloni.

En la previa del partido, Enzo Fernández anticipó que el plantel estudió durante la semana las características del rival y se mostró confiado en el trabajo realizado para neutralizar sus fortalezas.

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El choque en Dallas no solo puede acercar a la Selección a los octavos de final. También servirá para determinar cómo responde el equipo frente a una exigencia superior y qué tan preparado está para enfrentar a los candidatos europeos que podrían aparecer en el camino hacia la defensa del título.



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