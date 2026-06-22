La Selección Argentina derrotó este lunes 2-0 a Austria en Dallas por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y quedó a un paso de asegurar su clasificación a la próxima ronda.

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El gran protagonista de la jornada volvió a ser Lionel Messi. El capitán argentino abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo, luego de haber desperdiciado un penal apenas iniciado el encuentro. Con ese tanto alcanzó los 17 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales masculinos, superando al alemán Miroslav Klose.

Austria presentó batalla durante varios pasajes del encuentro, pero Argentina logró controlar el juego y sostuvo la ventaja gracias a una defensa firme y a la seguridad de Emiliano Martínez bajo los tres palos. Los europeos intentaron reaccionar en el complemento, aunque les faltó profundidad para inquietar con claridad al conjunto albiceleste.

La principal preocupación para Lionel Scaloni fue la salida de Cristian Romero. El defensor dejó la cancha a los 55 minutos por una molestia en la rodilla derecha y fue reemplazado por Nicolás Otamendi. Su evolución será seguida de cerca de cara a los próximos compromisos.

Cuando Austria buscaba el empate, apareció nuevamente Messi en el tiempo agregado para sellar el 2-0 definitivo y darle tranquilidad a la Selección. El rosarino firmó así un doblete que combinó triunfo, récord histórico y clasificación casi asegurada.

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Con este resultado, Argentina suma seis puntos en dos presentaciones, tras haber goleado previamente a Argelia, y quedó muy bien posicionada para quedarse con el primer puesto del Grupo J. El próximo desafío será ante Jordania, en el cierre de la fase de grupos.

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