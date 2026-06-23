Noruega venció 3-2 a Senegal y quedó bien posicionada para avanzar de ronda
El conjunto escandinavo sumó su segundo triunfo consecutivo en el Grupo I y llegará a la última fecha con grandes posibilidades de asegurar su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026.
El conjunto europeo mostró eficacia en los momentos decisivos y logró sacar ventaja en un encuentro de trámite cambiante. Senegal ofreció resistencia y consiguió mantenerse siempre en partido, pero no logró neutralizar el poder ofensivo noruego.
Durante el primer tiempo ambos equipos generaron situaciones de peligro y el marcador reflejó la paridad que se observó en el campo de juego. Sin embargo, en el complemento Noruega aprovechó mejor sus oportunidades y logró inclinar la balanza a su favor.
Senegal buscó reaccionar en los minutos finales y llegó a descontar, lo que le dio emoción al cierre del encuentro. Aun así, los africanos no pudieron alcanzar la igualdad y terminaron sufriendo una derrota que complica sus aspiraciones en el grupo.
Con este resultado, Noruega sumó tres puntos fundamentales y llegará a la última fecha con posibilidades concretas de avanzar a la fase eliminatoria. Senegal, por su parte, quedó obligado a obtener un buen resultado en su próximo compromiso para mantener vivas sus chances de clasificación.
La última jornada del Grupo I enfrentará a Noruega con Francia y a Senegal con Irak, en partidos que definirán los clasificados a la siguiente instancia del Mundial.