En la segunda fecha del Grupo L Inglaterra igualó 0-0 ante Ghana, en un encuentro disputado donde el conjunto europeo no logró repetir el rendimiento de su debut frente a Croacia.

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Inglaterra intentó imponer condiciones durante gran parte del partido, con presión alta, circulación ofensiva y generación de situaciones de gol, aunque sin eficacia en la definición.

El desarrollo del juego mostró a un equipo inglés con iniciativa constante, pero sin precisión en los metros finales para transformar su dominio en ventaja en el marcador.

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Del otro lado, Ghana sostuvo una postura defensiva firme, ordenada y efectiva, logrando neutralizar los avances rivales y cerrando los espacios clave para evitar la apertura del resultado.

El empate sin goles dejó un punto valioso para el conjunto africano, que resistió hasta el final y logró contener a un rival de mayor protagonismo ofensivo.

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