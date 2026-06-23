Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán en Houston, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, con una actuación destacada de Cristiano Ronaldo, quien marcó un doblete y alcanzó un récord histórico en la competencia.

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El conjunto europeo resolvió el partido en distintos pasajes del encuentro con goles de Cristiano Ronaldo a los 6 y 39 minutos, Nuno Mendes a los 17, un tanto en contra de Abduvokhid Nematov a los 60 y Rafael Leão a los 87.

Con este resultado, Portugal se ubicó en la primera posición del Grupo K con 4 puntos, mientras que Uzbekistán quedó último sin unidades. En la tabla, Colombia suma 3 puntos y República Democrática del Congo tiene 1.

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El partido marcó un hito para Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en el primer futbolista en la historia en anotar goles en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. Además, con 41 años, también se consolidó como uno de los jugadores más longevos en marcar un doblete en el certamen.

El delantero portugués continúa ampliando su legado internacional: con sus dos tantos, alcanzó los 10 goles en Mundiales, superando a Eusébio como máximo goleador de Portugal en la historia del torneo.

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En paralelo, Ronaldo sigue acercándose a la marca de los 1000 goles en su carrera profesional. Tras esta actuación, acumula 974 conquistas.

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