La Copa del Mundo 2026 tendrá este jueves una jornada clave con seis partidos que terminarán de definir la clasificación y las posiciones finales en los grupos D, E y F.

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La actividad comenzará desde las 17 con la resolución del Grupo E. Allí, Ecuador buscará su lugar en la siguiente ronda frente a Alemania, mientras que Curazao se medirá con Costa de Marfil en el otro encuentro de la zona.

Más tarde, a partir de las 20, será el turno del Grupo F. Países Bajos enfrentará a Túnez en un duelo decisivo, al tiempo que Japón y Suecia protagonizarán otro choque con mucho en juego de cara a los octavos de final.

La jornada mundialista concluirá desde las 23 con la disputa de los dos encuentros correspondientes al Grupo D. Paraguay se cruzará con Australia, mientras que Turquía jugará ante Estados Unidos para cerrar la fase de grupos de la zona.

Con varios equipos peleando por avanzar a la siguiente instancia, el jueves promete emociones fuertes y definiciones trascendentales en el certamen que se disputa en Norteamérica.



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