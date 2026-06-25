El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será uno de los encargados de entregar el trofeo al campeón del Mundial 2026 junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la ceremonia de premiación de la final, prevista para el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

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Infantino explicó que ambos compartirán el escenario en el cierre de la Copa del Mundo y destacó la estrecha relación que mantiene con el mandatario estadounidense desde que Estados Unidos fue designado como uno de los tres países organizadores del certamen, junto a México y Canadá. Además, reconoció que la presencia de Trump representa un cambio respecto del protocolo utilizado por la FIFA en los últimos mundiales, donde el presidente del organismo fue quien encabezó la entrega del trofeo.

No será la primera vez que Trump participe en una premiación futbolística. En 2025 entregó el trofeo al Chelsea tras la conquista del Mundial de Clubes frente al Paris Saint-Germain, también en el estadio que albergará la final del Mundial. En aquella oportunidad, su permanencia en el escenario durante los festejos del equipo inglés generó críticas y una fuerte repercusión en las redes sociales.

La decisión también despertó cuestionamientos entre aficionados y especialistas por la cercanía entre Trump e Infantino. En los últimos meses, ambos compartieron distintas actividades vinculadas al Mundial, entre ellas la visita del presidente de la FIFA a la Casa Blanca con el trofeo de la Copa del Mundo y la entrega del denominado Premio FIFA de la Paz al mandatario estadounidense.

Si bien la presencia de jefes de Estado en la premiación tiene antecedentes históricos, como la reina Isabel II en 1966, el rey Juan Carlos I en 1982 y los presidentes de México en las finales de 1970 y 1986, en las ediciones más recientes de Rusia 2018 y Qatar 2022 el trofeo fue entregado por Gianni Infantino, acompañado únicamente por las máximas autoridades del país anfitrión.

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