Una encuesta reveló que la mayoría de los alemanes considera que la eliminación gradual de la energía nuclear en 2023 fue un error, en un contexto marcado por preocupaciones sobre la seguridad energética y el costo de la electricidad, según un informe difundido hoy.

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El relevamiento, realizado por YouGov y el Instituto SINUS, indicó que el 53% de los consultados evaluó como equivocada la salida de la energía nuclear, incluyendo un 32% que la calificó como “totalmente equivocada”, mientras que el 40% sostuvo que fue la decisión correcta.

De acuerdo con los resultados, la insatisfacción no responde tanto a una postura pronuclear consolidada, sino a factores prácticos vinculados a la confiabilidad del suministro energético y a su costo.

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En esa línea, el 52% de los encuestados respaldó la energía nuclear por motivos de seguridad energética, mientras que el 50% consideró que podría contribuir a reducir los precios de la electricidad.

Sin embargo, el estudio también señaló que las críticas a la eliminación gradual no implican necesariamente un mayor apoyo a la energía nuclear como política a futuro.

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En términos generales, las fuentes renovables continúan siendo las opciones preferidas en Alemania, con la energía solar y la eólica por encima de la nuclear.

Fuente: con información de Noticias Argentinas