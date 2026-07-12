A dos meses de las elecciones regionales del próximo 20 de septiembre, Alternativa para Alemania (AfD) aparece como la principal favorita para gobernar por primera vez uno de los 16 estados federados del país.

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Las encuestas ubican al partido al frente de la intención de voto en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, dos estados del este alemán que se consolidaron en los últimos años como el principal bastión electoral de la derecha radical.

Hasta el momento, la AfD solo logró administrar pequeños municipios. Aunque fue la fuerza más votada en Turingia durante las elecciones regionales de 2024, no consiguió formar gobierno debido al rechazo del resto de las fuerzas políticas a integrar una coalición con el partido.

Ahora, el escenario podría cambiar. En Sajonia-Anhalt, algunos sondeos le otorgan hasta un 41% de intención de voto, mientras que en Mecklemburgo-Pomerania Occidental ronda el 38%, porcentajes que incluso podrían permitirle gobernar sin necesidad de alianzas.

La preocupación también alcanzó a Berlín, donde la AfD registra alrededor del 18% de respaldo y disputa los primeros lugares con la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes.

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El "cordón sanitario", bajo presión

Desde hace años, los principales partidos alemanes mantienen un acuerdo informal conocido como "cordón sanitario", mediante el cual descartan cualquier pacto de gobierno con la AfD. Esa estrategia ya impidió que la fuerza ultraderechista accediera al poder en Turingia y continúa bloqueando su llegada al gobierno federal.

Sin embargo, distintos analistas sostienen que ese consenso comienza a mostrar fisuras.

"Ahora sí vamos a estar muy cerca de tener un gobierno de la AfD en un estado federado y eso va a cambiar realmente el escenario político en Alemania", afirmó Svenja Blanke, dirigente de la Fundación Friedrich Ebert (FES), vinculada al SPD.

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Según la dirigente, en algunos municipios y estados del este ya existen conversaciones entre dirigentes conservadores de la CDU y referentes de la AfD, una señal de que el aislamiento político del partido empieza a debilitarse.

Por qué crece la AfD

El mayor respaldo a la AfD se concentra en la antigua Alemania Oriental, donde persisten diferencias económicas y sociales respecto del oeste del país más de tres décadas después de la reunificación.

Especialistas sostienen que muchos habitantes de esa región se sienten relegados y encuentran en el discurso nacionalista e inmigratorio de la AfD una respuesta a sus demandas. La fuerza propone endurecer las políticas migratorias y promueve la llamada "remigración", un plan que plantea el retorno de inmigrantes a sus países de origen.

Además, la crisis migratoria y la percepción de pérdida de identidad nacional fortalecieron el respaldo a la extrema derecha, mientras que parte del electorado abandonó a los tradicionales CDU y SPD.

Para Blanke, el crecimiento de la AfD ya produjo un efecto concreto sobre la política alemana: el desplazamiento del debate público hacia posiciones más conservadoras.

"En los últimos años la extrema derecha ha dominado la narrativa con su populismo y sus mensajes simples. Como consecuencia, tanto el partido conservador como el socialdemócrata se han corrido más hacia la derecha. Esa es una realidad", concluyó.

Fuente: TN