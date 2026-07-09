El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ubicado en el estado de Florida, fue rebautizado oficialmente con el nombre del presidente Donald Trump, tras la entrada en vigencia de una ley aprobada en marzo por el gobernador Ron DeSantis. La medida se formalizó mientras el mandatario se encuentra en funciones, constituyendo un hecho sin precedentes en la historia institucional de los Estados Unidos.

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La modificación reemplazó la histórica denominación Palm Beach International (PBI), utilizada durante décadas, y posiciona a Trump como el primer presidente en ejercicio en dar nombre a una infraestructura aeroportuaria de carácter federal.

Desde el entorno presidencial celebraron la decisión. Eric Trump destacó que el avión presidencial Trump Force One fue la primera aeronave en aterrizar bajo la nueva nomenclatura, subrayando además el vínculo del mandatario con la región, donde se ubica su residencia en Mar-a-Lago.

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El cambio se inscribe en una serie de iniciativas promovidas por sectores alineados con el oficialismo para consolidar el nombre del líder republicano en espacios públicos. Si bien existen antecedentes de aeropuertos nombrados en honor a ex presidentes, como Ronald Reagan en Washington o John F. Kennedy en Nueva York, nunca antes se había otorgado esta distinción a un jefe de Estado en ejercicio.

La medida generó reacciones dispares entre usuarios y trabajadores del sector aeronáutico. Mientras algunos respaldaron la decisión como un reconocimiento político, empleados de aerolíneas advirtieron sobre las dificultades técnicas que implicará migrar los sistemas informáticos del antiguo código PBI hacia la nueva sigla DJT, un proceso que se extenderá hasta mediados de agosto.

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