Donald Trump, aseguró que la tregua con Irán "se terminó" y dio por roto el acuerdo alcanzado entre ambos países el pasado 17 de junio, luego de una nueva escalada militar en Medio Oriente. El mandatario realizó las declaraciones durante la cumbre de la OTAN en Ankara, donde responsabilizó a Teherán por el fracaso del entendimiento.

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La tensión volvió a aumentar después de que fuerzas estadounidenses bombardearan posiciones iraníes y, en respuesta, la República Islámica atacara bases militares norteamericanas en el Golfo Pérsico. En ese contexto, Trump sostuvo que el régimen iraní incumplió lo pactado y lanzó duras críticas contra sus autoridades.

"Por lo que a mí respecta, se terminó", afirmó el presidente estadounidense al referirse a la tregua. Además, acusó a Irán de tergiversar el contenido del acuerdo: "Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados".

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Las declaraciones tuvieron un impacto inmediato en los mercados internacionales. El precio del petróleo subió un 5% tras conocerse los dichos de Trump, en medio de la preocupación por una posible profundización del conflicto en una de las regiones más sensibles para el abastecimiento energético mundial.

El mandatario también endureció su discurso contra el régimen iraní al afirmar que "son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían". En ese sentido, concluyó que "es una pérdida de tiempo tratar con ellos", dando a entender que la vía diplomática quedó prácticamente descartada.

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Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán informaron que lanzaron una operación conjunta con misiles y drones contra 85 instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait como respuesta a los bombardeos ordenados por Washington. Además, aseguraron haber derribado un dron estadounidense MQ-9.

En paralelo, Qatar, uno de los principales mediadores entre ambos países, condenó los ataques iraníes contra Kuwait y Baréin y llamó a una desescalada del conflicto. En un comunicado, su Ministerio de Relaciones Exteriores instó a continuar "por la vía del diálogo y la diplomacia", reducir las tensiones y preservar los avances alcanzados en el protocolo de entendimiento firmado el 17 de junio entre Washington y Teherán.

Fuente: TN

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