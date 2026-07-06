La pentacampeona del mundo sufrió un duro golpe en el Mundial 2026 al caer 2-1 frente a Noruega en los octavos de final y despedirse prematuramente del certamen. La eliminación generó una inmediata y contundente reacción de la prensa brasileña, que calificó el resultado como uno de los mayores fracasos de la Canarinha en las últimas décadas.

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El diario Estadão definió la derrota como "un nuevo trauma" para el seleccionado y recordó que se trata de la peor actuación mundialista desde Italia 1990, cuando Argentina eliminó a Brasil en la misma instancia con el recordado gol de Claudio Caniggia.

Por su parte, el portal UOL resumió el sentimiento de los hinchas con un título contundente: "El sueño ha terminado". Además, destacó otro dato que profundiza la preocupación en el fútbol brasileño: ya son 28 años sin conquistar una Copa del Mundo, la peor sequía de títulos en la historia de la selección pentacampeona.

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En Globo, distintos analistas coincidieron en que, pese a algunos pasajes de buen juego, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti recibió "un baño de realidad". El debut mundialista del entrenador italiano al frente de Brasil terminó con una eliminación temprana y dejó más interrogantes que certezas sobre el futuro del proyecto.

En tanto, ESPN Brasil puso el foco en la actuación estelar de Erling Haaland, autor de los dos goles del conjunto noruego. El medio aseguró que el delantero "aplastó" a Brasil y remarcó las crecientes dificultades de la Verdeamarela en los cruces frente a selecciones europeas en los últimos Mundiales.

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La inesperada eliminación de uno de los máximos candidatos al título dejó un clima de desazón en Brasil y abrió un fuerte debate sobre el presente del seleccionado, que volvió a despedirse antes de lo esperado en una Copa del Mundo.

Fuente: TN

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