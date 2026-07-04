El gobierno de Venezuela informó este sábado un nuevo balance sobre los terremotos que golpearon el país el pasado 24 de junio y confirmó que la tragedia dejó 2.954 muertos y 16.592 heridos.

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Los dos fuertes sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, se registraron con pocos minutos de diferencia frente a la costa del Caribe venezolano y provocaron importantes daños en el norte del país. Las consecuencias fueron especialmente graves en el estado de La Guaira, aunque también hubo severas afectaciones en Caracas y otras regiones cercanas.

Según el último reporte oficial, unas 16.000 personas perdieron sus viviendas, mientras que 856 edificios sufrieron distintos niveles de daños y 190 estructuras colapsaron por completo. Entre las construcciones afectadas se encuentran viviendas, edificios públicos e infraestructura esencial.

Las autoridades informaron además que desde el inicio de la emergencia fueron rescatadas 6.462 personas. En el operativo participan 3.281 rescatistas internacionales junto con 26.984 voluntarios, que continúan trabajando en la remoción de escombros y la asistencia a los damnificados.

Pese al avance de los operativos, el gobierno mantiene habilitada una línea telefónica y una plataforma digital para reportar personas desaparecidas. El último balance oficial disponible sobre ese aspecto, difundido el 25 de junio, indicaba que había 157 personas cuyo paradero aún se desconocía, aunque esa cifra todavía no fue actualizada.

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La situación sigue siendo compleja debido a que, desde el terremoto principal, ya se registraron 942 réplicas, lo que dificulta las tareas de rescate y la evaluación de daños en las zonas más castigadas por la catástrofe.

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