La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por finalizado el brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius, una embarcación que había partido desde Ushuaia en abril y que encendió una alerta sanitaria internacional.

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La decisión fue tomada luego de que la última persona considerada contacto estrecho completara el período de seguimiento y obtuviera un resultado negativo en la prueba para detectar el virus. Según el organismo, no se registraban nuevos contagios desde el 25 de mayo, lo que permitió cerrar formalmente el operativo epidemiológico.

El brote dejó un saldo de 13 casos confirmados y tres personas fallecidas. Además, las autoridades sanitarias identificaron y monitorearon a más de 650 contactos distribuidos en 33 países y territorios, debido a la dispersión internacional de pasajeros y tripulantes.

La OMS destacó la coordinación entre distintos países para contener la situación y agradeció la colaboración de Argentina, Chile, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido, entre otros. También reconoció el apoyo de España durante el desembarco y la repatriación de personas cuando el buque llegó a las Islas Canarias.

Aunque el episodio fue dado por terminado, el organismo aclaró que continuará trabajando con los países involucrados para profundizar el conocimiento sobre el hantavirus y mejorar la respuesta ante futuros brotes. En ese marco, 21 países participan de un estudio internacional orientado a obtener más información sobre la enfermedad y avanzar en herramientas de diagnóstico, tratamientos y vacunas.

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Las autoridades sanitarias remarcaron que el cierre de este brote no elimina el riesgo de nuevos casos, ya que el hantavirus sigue presente en distintas regiones de Sudamérica. Por eso, insistieron en la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y reforzar las medidas de prevención.

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