Un activista por los derechos humanos y la soberanía del Tíbet murió hoy tras inmolarse en la vía pública frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, luego de ser trasladado en estado crítico al hospital tras el incidente ocurrido en la intersección de Primera Avenida y Calle 42, en el barrio de Manhattan.

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El Departamento de Policía de Nueva York acudió al lugar tras recibir alertas sobre una persona envuelta en llamas. La víctima fue derivada de urgencia al Hospital Bellevue, donde los médicos confirmaron su fallecimiento horas más tarde a causa de la gravedad de las quemaduras.

Si bien las autoridades estadounidenses mantienen la identidad bajo reserva, organizaciones de la diáspora tibetana y entidades internacionales de derechos humanos identificaron al manifestante como Lobga Rangzen, reconocido defensor de la independencia del Tíbet.

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De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, instantes antes de la inmolación el hombre portaba una bandera tradicional tibetana y pronunció un mensaje dirigido a la comunidad internacional, en el que denunció las políticas de asimilación cultural aplicadas por la República Popular China.

Fuentes vinculadas a agrupaciones en el exilio indicaron que la protesta extrema estaría relacionada con la reciente promulgación de una ley de “unidad étnica” en China. Mientras el gobierno chino sostiene que la normativa busca fortalecer la cohesión nacional, organizaciones no gubernamentales advierten que profundiza la persecución política, restringe la libertad religiosa y amplía los mecanismos de control estatal sobre las minorías en el Tíbet.

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Tras conocerse el hecho, la secretaría general de la ONU, encabezada por António Guterres, expresó su consternación por lo ocurrido y transmitió sus condolencias a la familia del activista.

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