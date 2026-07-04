El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de la República del Perú oficializó la proclamación de Keiko Fujimori como presidente electa para el período constitucional 2026-2031, tras validar el proceso electoral y confirmar su triunfo en el balotaje del 7 de junio, en Lima.

Ads

El anuncio fue encabezado por el titular del organismo, Roberto Burneo, quien convalidó la regularidad de los comicios y refrendó la victoria de la candidata de Fuerza Popular, de cara al traspaso de mando previsto para el 28 de julio.

La resolución definitiva se dictó luego de la finalización del cómputo de actas realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Los resultados evidenciaron una elección altamente competitiva: Fujimori obtuvo 9.223.396 votos y se impuso por un margen inferior a 50.000 sufragios sobre Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien alcanzó 9.173.755 votos.

Puede interesarte

La consagración de Fujimori, de 51 años, representa un hecho de fuerte peso histórico para el escenario político regional, al tratarse de la hija del ex presidente Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000 y falleció en 2024.

Con la validación del JNE, el fujimorismo regresa al Palacio de Gobierno de Lima, abriendo una nueva etapa política marcada por la reconfiguración del gabinete y la necesidad de consolidar mayorías legislativas para garantizar la gobernabilidad y definir el rumbo económico del próximo quinquenio.

Ads

Ads