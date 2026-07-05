Miles de personas comenzaron eL día de ayer a despedir al exlíder supremo de Irán, Ali Khamenei, cuyo cuerpo permanece en capilla ardiente en la Gran Mezquita Mosalla de Teherán, en el inicio de un extenso funeral que se desarrollará durante seis días entre Irán e Irak.

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Vestidos de negro, los asistentes colmaron los alrededores del principal templo de la capital iraní para rendir homenaje a Khamenei, asesinado a fines de febrero durante un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Según las autoridades iraníes, entre 15 y 20 millones de personas participarán de las distintas ceremonias previstas.

Durante la jornada se escucharon consignas contra Estados Unidos y mensajes en respaldo a una eventual represalia por la muerte del ayatolá. "Vinimos porque prometimos acompañar al líder supremo hasta el final", expresó un profesor identificado como Reza. Otro de los asistentes aseguró que los iraníes mantienen una "deuda de sangre" con Estados Unidos.

Las ceremonias comenzaron más de cuatro meses después del fallecimiento de Khamenei, ocurrido en medio de la escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos, conflicto que luego derivó en negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz.

El funeral continuará durante los próximos días con una recorrida por algunos de los principales centros religiosos del islam chiita. El martes el féretro será trasladado a Qom, donde se celebrarán oraciones en la mezquita de Jamkaran. Un día después viajará a la ciudad iraquí de Najaf, donde se realizará una procesión en el santuario del imán Alí, antes de continuar hacia Karbala.

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Finalmente, el jueves, los restos de Khamenei serán enterrados en el santuario del Imán Reza, en la ciudad de Mashhad, su lugar de nacimiento y uno de los principales centros de peregrinación de Irán.

Tras la muerte de Ali Khamenei, el cargo de líder supremo fue asumido por su hijo, Mojtaba Khamenei, quien hasta el momento no realizó apariciones públicas, lo que alimentó especulaciones sobre su estado de salud. Su posible presencia durante las exequias es uno de los principales interrogantes en torno a las ceremonias.

Fuente: BBC

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