Estados Unidos celebró este 4 de julio el 250° aniversario de su independencia con actos en todo el país, que incluyeron espectáculos de fuegos artificiales, desfiles, conciertos y sobrevuelos militares. Sin embargo, las celebraciones estuvieron condicionadas por tormentas, temperaturas extremas y cuestionamientos al protagonismo que tuvo el presidente Donald Trump durante la jornada.

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El principal acto se realizó en el National Mall de Washington D.C., donde una tormenta obligó a evacuar temporalmente el predio y retrasó el inicio de los festejos. Una vez mejoraron las condiciones climáticas, se retomó la programación con un concierto, un sobrevuelo del nuevo Air Force One escoltado por cazas F-22 y un espectáculo de fuegos artificiales que se extendió hasta la madrugada.

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Durante su discurso, Trump aseguró que "el sueño americano ha vuelto" y definió el aniversario como "el comienzo de la edad dorada de Estados Unidos". En su intervención también abordó temas políticos, como el rechazo al comunismo, su respaldo a la Save America Act y la defensa del derecho a portar armas, lo que despertó críticas de sectores que consideraron que el mandatario politizó una conmemoración histórica.

Además de los festejos oficiales, en distintas ciudades hubo conciertos con artistas como Christina Aguilera, Mary J. Blige, Ne-Yo, Chaka Khan, The Smashing Pumpkins y Will Smith. En Filadelfia, cuna de la independencia estadounidense, también se realizaron actos conmemorativos y ceremonias de naturalización de nuevos ciudadanos.

La celebración coincidió con una intensa ola de calor que afectó gran parte del este del país. En Washington se registraron temperaturas cercanas a los 37°C, mientras que en estados como Nueva Jersey se alcanzaron los 41°C, lo que obligó a suspender desfiles y actividades en varias localidades. Además, las tormentas dejaron sin suministro eléctrico a unas 750.000 viviendas en siete estados.

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Los cuatro expresidentes estadounidenses que permanecen con vida también enviaron mensajes por el aniversario. Joe Biden destacó que la igualdad sigue siendo una tarea pendiente, Barack Obama llamó a continuar el trabajo de las generaciones anteriores, George W. Bush pidió que los ciudadanos sean protagonistas del futuro del país y Bill Clinton advirtió sobre la polarización política y los desafíos que enfrenta la democracia estadounidense.

Fuente: BBC

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