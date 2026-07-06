China realizó este lunes el lanzamiento de un misil balístico estratégico desde un submarino de propulsión nuclear hacia aguas del océano Pacífico, en una maniobra que incrementó la preocupación internacional por la creciente actividad militar del gigante asiático en la región.

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Según informó la agencia estatal Xinhua, el ensayo se llevó a cabo a las 12.01 (hora local) como parte del plan anual de entrenamiento del Ejército Popular de Liberación. El misil, equipado con una ojiva simulada, impactó con precisión en la zona prevista. Las autoridades chinas aseguraron que el ejercicio había sido notificado previamente a los países involucrados y sostuvieron que "no estuvo dirigido contra ningún país ni objetivo específico".

No obstante, el lanzamiento ocurre en un contexto de fuerte tensión en el Indo-Pacífico. Taiwán denunció que China mantiene desplegadas cuatro agrupaciones navales en distintos sectores estratégicos de la región, mientras que funcionarios de la isla advirtieron sobre un aumento sostenido de la presencia militar china.

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Días atrás, además, Taipei aseguró que Beijing había movilizado más de 110 buques militares y de la Guardia Costera a lo largo de la denominada "primera cadena de islas".

De acuerdo con el diario South China Morning Post, se trata del primer lanzamiento conocido de un misil desde un submarino chino desde 1982 y el primero efectuado desde un sumergible de propulsión nuclear, una capacidad que le permite operar durante períodos prolongados y a mayores distancias.

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El ensayo también se produjo luego de un nuevo deterioro en las relaciones entre China y Japón. En las últimas semanas, Beijing impuso restricciones a la exportación de productos de doble uso hacia empresas japonesas y Tokio protestó por maniobras de buques chinos cerca de la isla de Yonaguni, ubicada a poco más de 150 kilómetros de Taiwán.

A este escenario se suma el inicio de nuevas maniobras navales conjuntas entre China y Rusia. Buques de la Flota del Pacífico rusa ya arribaron al puerto chino de Qingdao para participar de ejercicios militares que se desarrollarán hasta el 13 de julio y que incluirán posteriormente patrullajes conjuntos en áreas estratégicas del océano Pacífico.

Fuente: Infobae

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