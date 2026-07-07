Al menos 18 personas, entre ellas cuatro policías, resultaron heridas este martes tras dos explosiones registradas en el centro de Damasco, Siria, a pocos metros del hotel donde se hospedaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de una visita oficial al país.

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Los atentados ocurrieron minutos antes de que la televisión estatal siria anunciara la llegada de Macron al palacio presidencial para reunirse con el mandatario Ahmed al-Sharaa. Desde el Palacio del Elíseo confirmaron que el jefe de Estado francés continuará con su agenda prevista, ya que había abandonado el hotel antes de las detonaciones.

Según informó el Ministerio del Interior sirio, las explosiones fueron provocadas por dos artefactos explosivos improvisados: uno oculto dentro de un automóvil estacionado y otro colocado en un contenedor de basura. Las bombas estallaron mientras las fuerzas de seguridad realizaban tareas para intentar desactivarlas.

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Una fuente de seguridad indicó que ambos explosivos habían sido instalados en las inmediaciones del hotel Four Seasons, donde Macron pasó la noche. Periodistas de la agencia AFP relataron haber escuchado al menos una fuerte explosión y observaron una columna de humo elevarse cerca del edificio, mientras ambulancias y fuerzas de seguridad cercaban la zona.

La segunda explosión se produjo en las cercanías del Puente Victoria, a unos 200 metros del hotel. Testigos aseguraron que varios policías de tránsito resultaron heridos y fueron asistidos en el lugar antes de que las autoridades bloquearan los accesos al sector.

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Horas antes de dirigirse al palacio presidencial, Macron había mantenido una reunión con representantes de la sociedad civil siria en el mismo hotel. Tras las explosiones, el personal de seguridad pidió a los asistentes permanecer en el estacionamiento del edificio como medida preventiva.

La visita de Macron reviste un fuerte valor político, ya que se convirtió en el primer líder occidental en viajar a Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en 2024. Por razones de seguridad, el Gobierno francés había mantenido en reserva la fecha del viaje hasta que el avión presidencial aterrizó en territorio sirio.

Los atentados se producen apenas cinco días después de otro ataque con bomba en un café de Damasco que dejó diez muertos, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la capital siria pese al cambio de gobierno. Según las autoridades francesas y sirias, la agenda oficial del mandatario no sufrirá modificaciones.

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Fuente: Infobae