La denominada Operación Global Chain, coordinada por Interpol en conjunto con Europol y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), permitió identificar a 2.070 víctimas o potenciales víctimas y desmantelar varias organizaciones criminales dedicadas a distintas formas de explotación.

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Según informó Interpol, 334 de los arrestados fueron acusados de trata de personas y otros 690 enfrentan cargos por delitos vinculados. La mayoría de las víctimas identificadas son mujeres, aunque también se detectó un número significativo de menores de edad sometidos a explotación sexual y trabajo forzado.

Entre los principales golpes a las redes criminales figura el desmantelamiento de una organización que trasladaba víctimas hacia Camboya para obligarlas a participar en estafas en línea y otra que captaba adolescentes a través de redes sociales para explotarlas sexualmente en Bélgica y Francia.

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La investigación también reveló nuevas modalidades y rutas de trata. Interpol advirtió un aumento de víctimas latinoamericanas trasladadas a Europa para realizar trabajos forzados y señaló que cerca del 10% de las víctimas identificadas eran menores provenientes del continente americano sometidos a explotación sexual.

En Brasil, la Policía Federal identificó a 406 víctimas, 83 brasileñas y 323 extranjeras, que eran captadas por una red transnacional y enviadas a Camboya para participar de esquemas de fraude digital bajo coerción. En Argentina, en tanto, las fuerzas de seguridad rescataron a dos niños bolivianos que eran obligados a trabajar en un comercio y detuvieron a los responsables.

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En Bélgica, las autoridades arrestaron a 17 sospechosos tras desarticular una organización que retenía a víctimas captadas mediante falsas ofertas en redes sociales y las obligaba a ejercer la prostitución en distintas ciudades de Bélgica y Francia.

La operación se llevó a cabo entre el 8 y el 12 de junio con la participación de unos 40.000 agentes de países de África, América, Asia y Europa. Del total de víctimas detectadas, la mayoría había sido sometida a explotación sexual; un 20% era forzada a cometer delitos, un 11% sufría explotación laboral y un 2% era obligada a mendigar.

Como resultado del operativo, se iniciaron 465 investigaciones y se identificó a otros 201 sospechosos que continúan siendo buscados. Además, Interpol emitió notificaciones internacionales para facilitar la captura de varios de los presuntos responsables.

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El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, afirmó que la trata de personas sigue siendo "una de las formas de crimen organizado más rentables y extendidas del mundo", con ganancias ilícitas que ascienden a miles de millones de dólares cada año. También destacó que la operación demostró la importancia de la cooperación internacional para desarticular organizaciones criminales y brindar asistencia a las víctimas.

Fuente: BBC