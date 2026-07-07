Este martes se confirmó la condena por malversación de fondos públicos contra la dirigente de derecha Marine Le Pen, aunque modificó parte de la sentencia y dejó abierta la posibilidad de que pueda presentarse como candidata en las elecciones presidenciales francesas de 2027.

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Los jueces ratificaron la culpabilidad de la líder de Agrupación Nacional y la condenaron a tres años de prisión, de los cuales dos quedaron en suspenso y el restante deberá cumplirlo bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica. Además, mantuvieron una multa de 100.000 euros.

La principal diferencia respecto del fallo de primera instancia, emitido en marzo de 2025, fue la reducción de la inhabilitación para ocupar cargos públicos. En aquel momento había recibido una prohibición de cinco años para competir en elecciones, mientras que ahora esa sanción quedó reducida a 15 meses, por lo que, desde el punto de vista legal, podría postularse a la presidencia el próximo año.

No obstante, la propia Le Pen había manifestado con anterioridad que no sería candidata si debía cumplir una condena con vigilancia electrónica, ya que consideraba que esa condición le impediría desarrollar una campaña electoral con normalidad.

La dirigente abandonó el tribunal sin realizar declaraciones y tiene previsto brindar una entrevista televisiva durante la noche para fijar su posición tras el fallo.

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El caso por el uso de fondos europeos

La causa se originó por el presunto uso indebido de fondos del Parlamento Europeo destinados a contratar asistentes parlamentarios. La Justicia determinó que parte de ese dinero fue utilizado para financiar empleados del entonces Frente Nacional, hoy Agrupación Nacional, entre 2004 y 2016.

Según el tribunal, la maniobra implicó la malversación de 2,8 millones de euros durante más de una década y afectó recursos públicos europeos, lo que, según la jueza Michèle Agi, perjudicó la credibilidad de las instituciones comunitarias y generó una competencia desleal frente a otras fuerzas políticas.

En el mismo expediente también fueron condenados otros dirigentes del partido, entre ellos el vicepresidente de Agrupación Nacional, Louis Aliot, y varios exfuncionarios de la agrupación.

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La decisión judicial es seguida con atención tanto en Francia como en el resto de Europa, ya que Le Pen y su partido lideran varias encuestas de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Su eventual candidatura dependerá ahora no solo de las condiciones impuestas por la Justicia, sino también de la decisión política que adopte en las próximas horas.

Fuente: BBC