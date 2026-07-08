La heroica remontada de la selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 ocupó las portadas de los principales medios del mundo. El triunfo por 3 a 2, conseguido tras levantar un 0-2 en menos de 15 minutos, fue celebrado como una de las grandes gestas de la historia de la Copa del Mundo y volvió a tener a Lionel Messi como el gran protagonista.

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Uno de los títulos más impactantes fue el del diario español AS, que resumió la actuación del capitán argentino con una frase contundente: "Dios ha resucitado". En su análisis, el periodista Aritz Gabilondo sostuvo que la Albiceleste "volvió a caminar por el alambre", pero destacó que "un regalo del fútbol a Messi, y de Messi al fútbol, una remontada colosal, un desenlace que es historia de los Mundiales" depositó a Argentina en los cuartos de final.

El también español Marca eligió destacar la polémica actuación arbitral de François Letexier con el título "¡Remontada faraónica y polémica de Argentina!", mientras que el cronista Juan Castro definió a Messi como "un extraterrestre" y aseguró que "a la campeona del mundo, y al 'Dios' Messi, no se la tumba tan fácil".

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En Cataluña, Mundo Deportivo calificó de "faraónico" el partido del rosarino, mientras que Sport sintetizó el rendimiento del equipo con una frase que volvió a poner el foco en su capitán: "Argentina sigue siendo Messi y diez más". El medio consideró que la reacción albiceleste fue "un ejercicio de fe, más que de fútbol".

En Brasil, Globo Esporte resumió el partido con el título "Del infierno al cielo", mientras que Lance! destacó: "Oasis de Messi: el número 10 brilla y Argentina remonta para vencer a Egipto".

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La prensa inglesa también dedicó amplios espacios a la clasificación argentina. The Sun llevó a su portada las lágrimas de Messi tras el pitazo final con el título "Inundación de lágrimas", mientras que The Guardian calificó el encuentro como "una de las remontadas más épicas de la historia de los Mundiales" y definió al capitán argentino como un "genio".

En Italia, La Gazzetta dello Sport escribió que "Argentina estaba muerta, y Messi la resucitó", mientras que Tuttosport resaltó la emoción del rosarino tras el partido con el título "Corazón Argentina". Por su parte, el Corriere della Sera resumió el impacto del triunfo con un simple pero elocuente "Argentina enloquece".

Desde Alemania, el diario Bild puso el foco en la imagen de Messi llorando luego del encuentro y habló de "emociones desbordantes", al destacar que el capitán argentino terminó el partido entre lágrimas de alegría y alivio, abrazado por sus compañeros y ovacionado por los hinchas.

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En contraste, el portugués A Bola relegó la clasificación argentina a un segundo plano y priorizó en su portada una nota sobre la renovación de la selección de Portugal de cara al Mundial 2030, tras su eliminación frente a España.

Fuente: TN