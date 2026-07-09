El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un saludo a la Argentina con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia y destacó el fortalecimiento del vínculo entre ambos países durante la gestión de Javier Milei. El mensaje fue difundido por el Departamento de Estado y lleva la firma del secretario de Estado, Marco Rubio.

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"En nombre de los Estados Unidos de América, extiendo mis más cálidas felicitaciones al pueblo argentino por el 210º aniversario de su independencia", expresó Rubio en el comunicado oficial.

El funcionario aseguró además que, "bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se ha convertido en un socio indispensable para avanzar en la prosperidad, la seguridad y la estabilidad de nuestro hemisferio", una definición que refleja la estrecha relación que mantienen actualmente ambas administraciones.

En ese sentido, Washington reafirmó su intención de profundizar la cooperación bilateral en sectores considerados estratégicos, entre ellos el comercio, las inversiones, los minerales críticos y la energía nuclear con fines civiles.

El comunicado también destacó la agenda compartida en materia de seguridad regional. Según el Gobierno estadounidense, ambos países trabajan de manera conjunta para enfrentar "las amenazas del narcoterrorismo, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en la región".

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Además, Rubio elogió el posicionamiento internacional del Gobierno argentino al señalar que "el liderazgo de principios de Argentina en la defensa de la libertad y la oposición a la tiranía da un ejemplo poderoso".

Hacia el final del mensaje, el secretario de Estado manifestó su expectativa de que la alianza continúe fortaleciéndose. "Confío en que nuestra asociación seguirá dando resultados significativos para ambas naciones y para todo el hemisferio", afirmó.

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la relación entre Buenos Aires y Washington se consolidó como uno de los principales ejes de la política exterior argentina. Con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, ambos gobiernos profundizaron la cooperación política, económica y comercial, además de coordinar posiciones en distintos foros internacionales.

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Fuente: TN