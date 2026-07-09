Aeropuertos

Rebautizaron el aeropuerto de Palm Beach con el nombre de Donald Trump
La medida fue impulsada por el gobernador Ron DeSantis y convierte a Trump en el primer presidente en ejercicio en dar nombre a una infraestructura federal.
La medida fue impulsada por el gobernador Ron DeSantis y convierte a Trump en el primer presidente en ejercicio en dar nombre a una infraestructura federal.
Se trata de Martín Fernández Loza, cuya familia estaba vinculada con el Aeroclub local.
A través de un comunicado, la Secretaría de Transporte anunció la medida que se reglamentará en los próximos días. El objetivo es alcanzar “una mayor competitividad y ampliación en la oferta del servicio”.
La aerolínea ordenó cancelar 71 vuelos. A principios de mes fue intimada por el Gobierno.
Un matrimonio se subió a un avión rumbo a sus vacaciones con su hijo menor y dejó solo en la terminal de Barcelona‑El Prat al hijo mayor, de diez años, porque su pasaporte había expirado.
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria para evitar la medida de fuerza prevista para el sábado 19 de julio.
La operatoria está a cargo de la empresa Humming Airways. Los viajes serán solo los jueves, con un vuelo matutino y otro vespertino.
Lo comentó Narcisa, la dueña de la vivienda en que se incrustó el avión que llegaba desde Punta del Este.
Fue el mensaje de la pareja de Martín Fernández Loza, de 44 años. La familia del piloto está vinculada al Aeroclub local.
Lo hicieron la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina a través de un comunicado.
Luego de la caótica jornada de ayer, este jueves volvió a demorarse un vuelo de la low cost a Bariloche durante una hora y media. Hoy, el Ministerio de Economía echó a 15 empleados por los actos cometidos.
Lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, quien acusó a los sindicatos de hacer un "piquete aéreo" y de tomar de rehenes a los pasajeros.