Mar del Plata es sede del 4° Encuentro de CEO’s de Empresas Aerocomerciales, donde autoridades, aerolíneas y referentes del sector analizaron nuevas oportunidades para ampliar vuelos, rutas y frecuencias hacia la ciudad, en el marco de una estrategia para fortalecer la conectividad aérea durante todo el año.

Ads

El encuentro se realiza en el Torreón del Monje, con la participación de funcionarios, operadores turísticos y representantes de compañías nacionales e internacionales, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Gol, Emirates, Plus Ultra y Aeropuertos Argentina.

Durante dos jornadas, los participantes abordan entre otros puntos la necesidad de incrementar la cantidad de vuelos hacia Mar del Plata, consolidar las rutas nacionales existentes y avanzar en la incorporación de nuevas conexiones regionales e internacionales que permitan mejorar el acceso a la ciudad.

Ads

Puede interesarte

La apertura estuvo encabezada por el intendente Agustín Neme; el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), Diego Juárez; y el coorganizador del evento, Hernán Espíndola. En ese marco, Neme destacó la importancia de la conectividad aérea al afirmar que “vamos a hablar de conectividad para lograr con ella más trabajo, más inversión, más movimiento y más visibilidad de nuestra ciudad”, y remarcó el objetivo de posicionar a Mar del Plata como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

En la misma línea, Juárez sostuvo que “conectar a Mar del Plata no es simplemente incorporar vuelos, sino también generar turismo, comercio y empleo”, y subrayó la necesidad de sostener una oferta aérea que acompañe el crecimiento de la ciudad durante los 12 meses del año.

Ads

Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, envió un mensaje en el que destacó la política de cielos abiertos y llamó a las aerolíneas a evaluar nuevas rutas hacia la ciudad: “Mar del Plata es una ciudad muy querida por todos los argentinos y les pido que vean con particular interés esta ruta internacional que amplíe su conectividad”.

Puede interesarte

El desarrollo de más vuelos hacia Mar del Plata es considerado clave para potenciar el turismo, atraer inversiones y favorecer la desestacionalización, en una ciudad que recibe más de 8,5 millones de visitantes al año. Además, se puso en valor la modernización del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, infraestructura estratégica para acompañar el crecimiento del tráfico aéreo y facilitar nuevas conexiones.