La protesta se enmarca en el paro general convocado por ATE a nivel nacional, con reclamos por la apertura de paritarias y cuestionamientos al financiamiento de áreas del Estado nacional. En el caso del sector aéreo, también se suma un conflicto específico en la ANAC.

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En diálogo con El Marplatense, el coordinador de ATE en el sector aéreo, Marcelo Belelli, explicó que en los aeropuertos se acompañará la jornada con asambleas que podrían afectar el normal funcionamiento. “Eso puede generar demoras en las operaciones”, advirtió.

El dirigente señaló que uno de los principales reclamos está vinculado con una suma fija acordada en enero que, según denunció, fue retirada de la liquidación horas antes de ser percibida. También cuestionó la falta de avances durante la conciliación obligatoria dictada en marzo.

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“Desde enero estamos negociando y no hubo ninguna audiencia para abordar el tema”, sostuvo Belelli, quien además denunció la ausencia de ámbitos de diálogo durante el proceso.

En ese contexto, anticipó que, de no haber respuestas, el conflicto podría escalar. Según indicó, tras esta medida podrían avanzar con una protesta sectorial que incluiría un paro de 24 horas en aeropuertos de todo el país.

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