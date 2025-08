Luego de una audiencia entre el gremio y Aerolíneas Argentinas en la Secretaría de Trabajo, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria para evitar el paro previsto para el 19 de julio por parte de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). De esa manera, se evitarán interrupciones en las operaciones durante la temporada alta.

Ads

La línea aérea estatal pidió el período conciliatorio que durará por 15 días, pero desde el gremio aseguran que no lo van a acatar debido a que la medida debe regir para toda la actividad, no solo para una empresa. “El problema no es con Aerolíneas”, indicaron desde APLA.

En la empresa afirmaron: “La medida de fuerza había sido anunciada en reclamo del decreto 378/2025, que establece nuevas disposiciones relativas a la forma de trabajo de las tripulaciones aeronáuticas en todas las empresas del sector. Aunque esta normativa no entrará en vigencia hasta dentro de 90 días, y su impacto varía según cada compañía, los dirigentes del gremio encabezado por Pablo Biró decidieron llevar adelante la protesta en uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico del año, perjudicando de forma directa, y en su mayoría, a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas”.

Ads

Puede interesarte

La línea aérea de bandera destacó que esta acción vuelve a poner en evidencia el uso de los planes de viaje de los ciudadanos argentinos “como herramienta de presión en los reclamos impulsados por la dirigencia de APLA, una actitud que también va en contra del esfuerzo de los trabajadores comprometidos con el futuro y la sustentabilidad económica de la compañía”.

“Es importante destacar que, este año, Aerolíneas Argentinas no requerirá transferencias del Estado para sostener su actividad, y que volverá a reportar ganancias operativas, tal como ocurrió en 2024. Ambos logros son inéditos desde la reestatización de la empresa en 2008″, resaltaron.

Ads

La semana pasada la organización conducida por Biró había comunicado: “Instamos al Gobierno Nacional a dejar sin efecto el Decreto 378/2025, que presenta graves deficiencias técnicas. Seguramente apelarán al vago recurso de catalogar esta medida con ‘intereses políticos’ a fin de desviar la atención y deslindar sus propias responsabilidades e inoperancia”.

“Advertimos que la implementación de dicho decreto representa un serio riesgo para la seguridad aérea y hacemos responsables a las autoridades de las consecuencias de su aplicación”, señalaron.

Puede interesarte

En un plenario de delegados y dirigentes concretado el jueves pasado, Biró adelantó que los pilotos “van a hacer que las operaciones colapsen” en las vacaciones de invierno.

Ads

Uno de los puntos centrales de tensión son los cambios del Gobierno en horarios, descansos, vacaciones y turnos de trabajo del personal aeronáutico. El reclamo no solo pone foco en el empeoramiento de las condiciones laborales sino que además en la seguridad operacional y en la “extranjerización y apertura indiscriminada del mercado”.

Por otro lado, luego de que APLA denunciara negligencias operativas en Aerolíneas, desde la compañía de capitales estatales respondieron que “la dirigencia de APLA continúa desorientada en cuanto a sus reclamos. Aerolíneas voló durante la temporada baja de abril, mayo y junio de 2025 más de lo que voló en el mismo periodo de 2024″.

“La ‘foto’ de un momento específico que toma APLA de los aviones en mantenimiento es falaz y malintencionada, y se va a desarticular cuando entre el 85% y 90% de la flota esté volando durante la temporada alta de invierno, en línea con los estándares de la industria”, indicaron.

Además de resaltar el superávit operativo logrado en lo que va de la nueva gestión, fuentes de Aerolíneas sostuvieron que “los dirigentes de APLA estaban acostumbrados a operar vuelos en rutas que iban a pérdida, con tarifas deprimidas y ocupaciones bajas. Esa época se terminó”.

Fuente: Infobae