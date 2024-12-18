Uno de los pilotos muertos en San Fernando tenía una relación con Mar del Plata
Se trata de Martín Fernández Loza, cuya familia estaba vinculada con el Aeroclub local.
Se trata de Martín Fernández Loza, cuya familia estaba vinculada con el Aeroclub local.
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria, pero no será acatada. Según informaron fuentes oficiales a El Marplatense, son 32 los vuelos previstos para las próximas 48 horas en la ciudad, con salidas a y arribos desde Aeroparque, Ezeiza, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Usuahia, Tucumán,
Habrá una reunión entre los gremios y el Gobierno este jueves para continuar con las negociaciones. Los trabajadores habían anunciado una medida de fuerza de 48 horas en reclamo a una medida que permite contratar pilotos extranjeros.
La medida será efectiva a partir de este jueves en todo el país a partir de las 6, según anunciaron desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA).