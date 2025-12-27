En medio de la ola de calor que elevó la temperatura por encima de los 35 grados en la Ciudad de Buenos Aires, el Aeroparque Jorge Newbery suspendió este sábado sus operaciones durante casi tres horas debido a un desprendimiento de asfalto en la pista. La medida afectó a vuelos nacionales e internacionales, generando desvíos y demoras que impactaron en cientos de pasajeros.

La interrupción comenzó alrededor de las 15:00, cuando personal técnico detectó la necesidad de realizar reparaciones en el extremo de la pista, fuera de la cabecera norte. Desde Aeropuertos Argentina 2000 informaron que se trató de “trabajos de mantenimiento menores”, aunque por protocolo de seguridad se dispuso el cierre total de la operación aérea.

Hacia las 16:00, las pantallas de la terminal registraban ocho vuelos desviados y diez arribos demorados. En el caso de los embarques, otros diez servicios presentaban retrasos. La pista fue rehabilitada alrededor de las 17:00, aunque se prevé que las demoras continúen durante varias horas.

Entre los vuelos afectados se encuentran servicios de Aerolíneas Argentinas, JetSMART Airlines, Flybondi, LATAM Perú y LATAM Brasil. En redes sociales, numerosos pasajeros manifestaron su sorpresa por la interrupción y la falta de información precisa en los primeros minutos del incidente.

Entre los arribos desviados figuran vuelos procedentes de Salta, Ushuaia, Trelew y Santa Fe. Otros servicios, como los provenientes de Córdoba, El Calafate, Resistencia, Comodoro Rivadavia y San Martín de los Andes, registraron demoras significativas. En el segmento internacional, el vuelo JJ 8034 de LATAM Brasil desde San Pablo también sufrió retrasos.

En cuanto a los embarques, varios vuelos de Aerolíneas Argentinas y JetSMART presentaron reprogramaciones y cambios de puerta. Entre ellos, los servicios hacia Neuquén, Jujuy, Punta del Este y Mendoza. En el plano internacional, los vuelos hacia Santiago de Chile y Río de Janeiro figuraban con embarque cerrado.

El incidente ocurre en el inicio de la temporada de verano, en un año de alto movimiento para la terminal aérea. Hasta noviembre, Aeroparque transportó más de 16,3 millones de pasajeros, un 20% más que en 2024.

Fuente: con información de Infobae