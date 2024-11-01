La provincia de Buenos Aires tendría durante el verano temperaturas más altas de lo habitual
La ola de calor se haría sentir especialmente en la zona de la costa atlántica. Surge de un informe del Servicio Meteorológico Nacional.
La ola de calor se haría sentir especialmente en la zona de la costa atlántica. Surge de un informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Las temperaturas alcanzaron los 51,8 ºC en la Gran Mezquita. El Hach es un gran peregrinaje anual a La Meca, que representa uno de los cinco pilares del islam.
La doctora Anabella Lelardi comparte los cuidados a tener en cuenta frente a las altas temperaturas.
Las temperaturas rozarán los 40 grados. En qué regiones impactará más y cuáles son las medidas que recomiendan los expertos para evitar problemas de salud.
Frente a temperaturas extremas es fundamental tomar abundante agua y protegerse del sol.