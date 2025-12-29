Del lunes al jueves Mar del Plata vivirá momentos críticos, debido a que por las altas temperaturas el índice de incendios forestales será extremo.

Ads

Ante esta situación, las autoridades de General Pueyrredon pidieron a la comunidad que se extremen las medidas de prevención y responsabilidad del uso del fuego.

En detalle, recomendaron no quemar pastizales, restos de poda ni residuos; no arrojar colillas de cigarrillos; no dejar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos; y encender fogatas únicamente en áreas permitidas y asegurarse siempre de apagarlas.

Ads

Asimismo, desde la comuna remarcaron que, ante cualquier eventualidad, la población debe comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia: 100 Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 Policía.

Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología).

Ads

Puede interesarte