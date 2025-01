La especialista en obstetricia, *Dra. Elena Casal, comenta que para una mujer sana con un embarazo de curso normal desde el primer día de embarazo hasta el último se puede disfrutar del verano en la pileta, en la playa, al aire libre, pero siempre con sentido común. Los cuidados no difieren en realidad de los habituales que debemos tener.

“Guarecerse del sol sobre todo en los días de mucho calor y en los horarios donde el sol está realmente muy alto al cenit, sobre todo al mediodía o hasta las 3 o 4 de la tarde, y en términos generales, debemos estar más a la sombra, obviamente hidratarnos bien y no hay nada que hidrate mejor que el agua, usar una pantalla para el sol, porque hay hormonas que están en el embarazo que aumentan mucho la pigmentación de la piel y aparecen manchas sobre sobre la cara de las mujeres, con un aumento en la pigmentación en forma de alas de mariposa, en la zona de los de los pómulos y también en la frente y en la zona del labio superior que se llama melasma, que después del embarazo es muy difícil de tratar y quedan las manchas como muy marcadas, y obviamente estos factores de cuidado solar deben ser de 50, no de 15 de 20 o de 30”, comenzó la especialista, consultada por El Marplatense.

Y detalló: "Esta es la recomendación y para todo el cuerpo, por supuesto las mujeres pueden usar y queda divino también estas mallas con dos piezas y el resto del cuerpo también debe ser cuidado con el mismo factor 50 porque, aunque la piel de la panza o de las piernas sea un poco más gruesa, no quiere decir que no se debe usar un alto factor de protección. También se debe usar gorrita, hidratarnos como dije, guarecerse del sol y con los alimentos una cosa muy importante también tener cuidado con las intoxicaciones alimentarias porque los alimentos se contaminan fácilmente, se pierde la cadena de frío por ejemplo, y allí es donde aparecen las diarreas de verano; si vamos a consumir frutas que es muy bueno para consumir en la playa o en la pileta, lo ideal es que sea la fruta entera bien lavada fresca y no la ensalada de frutas que fermenta fácilmente salvo que la hagamos en casa y que la consumamos pronto, el otro concejo también es mojarnos el cuerpo. Eso disminuye la temperatura corporal y no solo con la pileta, si no meternos en el mar, que enseguida disminuye la temperatura corporal y además es delicioso tomar contacto con el agua salada y los marplatenses estamos súper acostumbrados a las temperaturas del mar, así que no tenemos ningún problema.

“Obviamente tener los cuidados de no estar cerca de los bañistas que están con tablas o haciendo deportes de ese tipo por los golpes, pero después tengo pacientes, por ejemplo nadadoras en mar abierto que durante todo el año nadan, embarazadas con embarazos prácticamente de término entran al mar nadan un montón de tiempo sin ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de contraindicación”, continuó Casal.

¿Meterse en agua fría puede producir contracciones?

No eso no produce contracción alguna, se puede producir esa sensación como de pancita dura, pero en realidad no pasa absolutamente nada, porque el bebé sigue estando a la temperatura interna de la madre a 36 grados, y acá es algo muy importante evitar el golpe de calor, que tradicionalmente se le llama insolación: hay tres grupos promocionales que son especialmente sensibles que son los adultos mayores, los niños pequeños y las embarazadas porque tienen una biología que los expone fácilmente a la deshidratación y a la hipotensión severa, entonces como parte de los mecanismos de refrigeración del cuerpo frente a las altas temperaturas y a la compensación de la temperatura que tenemos que tener de menos de 36 grados está justamente la del contraste de esas altas temperaturas con el agua a menor temperatura, entonces ahí justamente mojarnos con agua más fría viene bien, y como estamos acostumbrados los marplatenses no hay problema y además es raro que las embarazadas se metan en el agua así tipo chapuzón, así esa progresión lenta en el agua también hace que el cambio no sea tan brusco.

En cuanto a la vestimenta lo que se recomienda son colores claros, prendas preferentemente de algodón, sueltas, nada ceñido, calzado cómodo si vamos a caminar, siempre tiene que ser zapatillas para caminar, con medias así no aparecen ampollas, y gorritos si vamos a estar mucho tiempo expuestas al sol y de nuevo usar pantalla factor de protección 50 siempre desde que salimos a la mañana.

¿Las manchas por el sol en embarazadas se pueden sacar?

Son muy difíciles de tratar, nuestros colegas los dermatólogos tienen varios tratamientos que se hacen luego durante el invierno, pero la verdad que el mejor tratamiento es la prevención, para que no ocurran las manchas o tratar de prevenirlas, el grupo de pacientes que mayor tendencia tiene a la aparición de estas manchas son aquellas mujeres que tomando anticonceptivos de los tradicionales que tienen estrógenos, tienen la aparición de esas manchas, entonces ese grupo es el que más tendencia registra al menos más posibilidades va a tener durante el embarazo. En realidad, algunas mujeres que toman anticonceptivos tienen una mayor tendencia al melasma durante el embarazo.

De la playa, por ejemplo la verdad que no hay contraindicación; lo que pasa es que bebé y mamá son bastante difíciles de separar sobre todo en los primeros días o meses, cada mujer tiene su pediatra y es bastante difícil que el pediatra recomiende que un bebé pequeño vaya a la playa aún al resguardo del sol en un toldo y eso a mí como madre y abuela ahora desde hace varios años, la verdad que no es algo que yo recomiende así en términos generales que un bebé pequeño vaya a la playa con su madre y sí, por supuesto que la mamá no se pierda momentos para ella que pueda disfrutar y el bebé por supuesto quede al cuidado de su papá o de sus abuelos y la madre así puede disfrutar de un par de horas que por supuesto que las necesita; el puerperio es un momento de la vida reproductiva de una mujer de mucho estrés físico y psíquico por la falta de sueño, porque físicamente es agotador, venimos de parir y estamos amamantando y a veces tenemos otros chiquitos en casa y tener un momento para una es muy importante y las que disfrutan mucho de la playa mejor. Un momento para estar descansando con amigas o con su pareja. Si las mujeres gustan pasar un momento en la playa, adelante, piden ayuda para que alguien cuide a su bebé, pero ir con su bebé a la playa, lo tienen que charlar con su pediatra aunque no me parece el modo, pero cada mamá con su pediatra lo verá, hablando de bebés muy pequeñitos.

A la mamá que ha dado a luz para poder meterse al mar, tiene que haber pasado unos 30 días después del parto. A veces incluso un poquito antes porque habitualmente en ese tiempo los tejidos se reparan de forma completa salvo que algunos de los tejidos no estén reparados porque ha habido un hematoma o alguna situación, si los tejidos están reparados ahí no hay contraindicación.

Pero también hay que tomar sol porque si no la vitamina D es baja, cómo se logra el equilibrio.

Entre esas dos cuestiones, la verdad que es re fácil porque con una exposición, imaginemos que en el invierno estaba todo cubierto y es cierto que hay un déficit bastante habitual en el invierno versus en el verano en el que con una exposición de 10 minutos de los antebrazos y las manos al sol diarios, debería alcanzar sumado a una una dieta adecuada.

¿El protector solar no bloquea la generación de vitamina D?

Sí, pero tengamos presente que va a haber partes del cuerpo que no van a tener protector y que además ya el andar hace que esa provitamina se active y que se absorba, así que no, no vamos a tener problemas.

Por otra parte Argentina es muy grande. El mundo es muy grande y por ahí en esta época hay embarazadas que andan en zonas frías, ¿cuál sería la recomendación para el frío extremo?

Abrigarse e hidratarse porque también con el frío extremo las personas se deshidratan entonces de la misma manera, protegerse también del sol sobre todo en las zonas donde hay nieve porque la nieve refracta los rayos solares y también las personas pueden sufrir quemaduras o incluso cualquiera que ha ido a esquiar o que conoce gente que está en relación con la nieve ven como como los rayos solares se refractan y la piel tiene lesiones o se broncea por demás. Con respecto a la hidratación en general las personas están trayendo su propia botellita con agua y la gente tiene una tendencia natural a tomar mayor cantidad de líquido, aunque no hay que sobre hidratarse eso no sirve eso no está bien, pero un litro y medio de agua es más o menos para para el tamaño habitual de las personas en buen estado de salud la meta a alcanzar.

En cuanto a señales de alarma, en caso de sentir la famosa insolación o golpe de calor, tendrán una tendencia a la caída, no podrán levantarse rápidamente o tendrán dificultad para concentrarse y para hablar, la piel caliente también, en estos casos inmediatamente salir del calor, ir a un lugar de resguardo acostarse tomar líquidos esperar a mejorar y consultar rápidamente al servicio de emergencia médica.

* Dra. Elena Casal Ginecología y Obstetricia MP 92.696 Grupo Maternoperinatal Clínica Pueyrredón para MÁS ALLÁ DEL ESPEJO, lo que se viene en El Marplatense