Ante el anuncio de temperaturas extremas que podrían superar los 35°, el Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados al calor intenso y proteger la salud de la población. Las autoridades remarcaron la importancia de reforzar los cuidados, especialmente en niños y personas mayores de 65 años.

Ads

Entre las principales pautas se destaca la necesidad de hidratarse de manera permanente, tomando agua varias veces al día, incluso sin sensación de sed. También se aconseja limitar la actividad física y evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00. En caso de salir, se recomienda utilizar protector solar, gorro y ropa liviana, preferentemente de algodón y colores claros.

Para bebés, niños pequeños y personas mayores, se recuerda ofrecer líquidos de forma frecuente -agua potable o jugos naturales- sin esperar a que los soliciten. En el caso de lactantes, se sugiere aumentar la frecuencia de la lactancia durante los días de calor extremo.

Ads

Puede interesarte

La alimentación cumple un rol clave en la prevención. Se recomienda priorizar comidas frescas y livianas, como frutas y verduras, y extremar los cuidados en la conservación de los alimentos. Los productos perecederos que hayan permanecido fuera de refrigeración durante dos horas o más -como carnes, pescados, huevos y sobras- deben ser descartados. Asimismo, se aconseja evitar bebidas alcohólicas, con cafeína, con alto contenido de azúcar o muy frías o muy calientes.

Las olas de calor pueden provocar un aumento de la temperatura corporal que dificulta la capacidad del organismo para regularse. Por ello, se debe acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, fiebre superior a 39°C, sudoración excesiva o ausencia de sudor, piel seca, cansancio extremo, mareos, desmayos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal o falta de apetito.

Ads

Frente a cualquiera de estas manifestaciones, se recomienda no demorar la consulta médica para evitar complicaciones.