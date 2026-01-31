Ante las altas temperaturas que afectan a gran parte del país, el médico pediatra Pablo de la Colina brindó una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor y quemaduras solares, especialmente en niños y adultos mayores. Las declaraciones fueron realizadas en el programa El Marplatense en Verano, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

“El mayor factor de riesgo lo tienen las personas mayores de 70 años y los chicos, sobre todo los menores de dos años”, explicó el especialista, al señalar que estos grupos “no regulan bien la temperatura corporal ni el mecanismo de la sed”.

En ese sentido, De la Colina remarcó la importancia del uso correcto del protector solar. “Seguimos viendo chicos y adultos con quemaduras solares, con ampollas muy doloridas, claramente por falta de uso del protector”, afirmó. Según detalló, se recomienda “un factor mayor a 30 y, si la exposición va a ser prolongada o se trata de bebés o personas mayores, factor 50”, con la aclaración de que debe renovarse “cada dos o tres horas y siempre después de salir del agua”.

El pediatra también alertó que “estar bajo una carpa o con el cielo nublado no evita las quemaduras”, ya que “los rayos ultravioleta se reflejan en la arena y pueden producir lesiones”. Además, aconsejó evitar la exposición al sol en las horas centrales del día: “Entre las 11 y las 16 hay que ser muy cuidadosos; lo ideal es ir a la playa temprano a la mañana o a la tarde”.

Respecto al golpe de calor, De la Colina señaló que la hidratación es clave. “Tomar líquido permanentemente, sobre todo agua, es fundamental, aunque no haya sensación de sed”, sostuvo, y agregó que “mojarse la cabeza y el cuerpo ayuda a prevenir el golpe de calor, aunque no evita las quemaduras solares”.

Entre los síntomas de alerta mencionó “dolor de cabeza, decaimiento, falta de apetito y el cuerpo muy caliente que no logra bajar la temperatura”. En esos casos, indicó que “hay que interrumpir la exposición al sol y consultar en un centro médico”.

En cuanto a la alimentación, recomendó “comidas livianas, frescas, mucha fruta y evitar bebidas alcohólicas cuando se está expuesto al sol”. También recordó que “los menores de un año no deberían exponerse al sol, salvo muy temprano o al atardecer”.

Finalmente, el médico brindó un indicador práctico para controlar la hidratación: “Si uno orina seguido y la orina es clara, está bien hidratado. Si pasan muchas horas sin orinar, es una señal clara de que falta agua”.

Las recomendaciones fueron compartidas en el marco del programa El Marplatense en Verano, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), en el contexto de una ola de calor que mantiene en alerta a gran parte de la región.