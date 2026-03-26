El Gobierno nacional avanzó en la privatización total de Intercargo al publicar el pliego de bases y condiciones para la venta del 100% de la empresa estatal, mediante una licitación pública nacional e internacional, abierta y competitiva, con fecha límite de ofertas el 7 de mayo, en el marco de la transformación del sistema aerocomercial.

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La medida se inscribe en lo dispuesto por la Ley de Bases, que declaró a Intercargo sujeta a privatización y habilitó la transferencia total de su paquete accionario. El proceso busca garantizar transparencia y concurrencia de oferentes en un esquema competitivo.

En paralelo, el Ejecutivo profundizó la desregulación del sector aerocomercial mediante la modificación y eliminación de más de 30 normativas y procedimientos considerados obsoletos, algunos con más de 50 años de antigüedad. Según se indicó, estas reformas apuntan a modernizar el marco regulatorio, fomentar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos operadores.

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En ese contexto, la política de Cielos Abiertos promovió la apertura del mercado y permitió la incorporación de 11 nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra, de los cuales cuatro ya operan en distintos aeropuertos del país. El objetivo es reemplazar un esquema monopólico por uno competitivo, con mejores estándares de servicio.

Intercargo, creada en 1961 y operador exclusivo de rampa desde 1990, presta actualmente servicios en 16 aeropuertos y cuenta con más de 1500 empleados. Su privatización forma parte de un cambio de paradigma en el que el Estado deja de operar directamente para concentrarse en la regulación y supervisión del sistema.

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Entre los objetivos del proceso se encuentran incorporar inversiones privadas para modernizar equipos e infraestructura, mejorar la calidad y eficiencia de los servicios en tierra, reducir costos operativos en un contexto competitivo y alinear el sistema local con estándares internacionales. También se busca corregir distorsiones acumuladas en el esquema operativo y tarifario.

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El proceso de venta se realizará bajo la modalidad de empresa en marcha e incluye la transferencia integral de la compañía con todos sus activos, la salida total del Estado nacional sin reserva de acciones ni participación en el directorio, y la continuidad operativa en los aeropuertos donde presta servicio.