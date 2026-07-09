La tensión geopolítica en Medio Oriente se intensificó luego de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtiera que las operaciones militares contra Irán “no han concluido”, en un discurso oficial pronunciado durante la graduación de pilotos de la Fuerza Aérea israelí y transmitido por televisión estatal.

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Durante su intervención, el jefe de Gobierno sostuvo que el denominado “eje iraní” atraviesa su momento de mayor debilidad histórica y reivindicó la capacidad operativa de la aviación militar israelí, al afirmar que sus escuadrones pueden alcanzar objetivos desde Yemen hasta territorio iraní. En ese sentido, remarcó que la superioridad aérea constituye un pilar estratégico de la seguridad nacional.

Las declaraciones coincidieron con una ofensiva militar de gran escala impulsada por Estados Unidos contra posiciones proiraníes, en respuesta a ataques con drones registrados en el estrecho de Ormuz, que dejaron al menos 14 muertos y 78 heridos entre tripulantes de buques mercantes.

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Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), los bombardeos impactaron sobre 90 objetivos en territorio iraní, incluyendo sistemas de defensa antiaérea, bases de misiles y centros de operaciones de drones. En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó proyectiles contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Kuwait y Baréin.

En paralelo, Netanyahu ratificó que las fuerzas israelíes mantendrán su presencia en el sur del Líbano por tiempo indefinido, relativizando los acuerdos de pacificación impulsados desde Washington y reforzando un escenario regional de alta volatilidad.

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