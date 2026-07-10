Un devastador incendio forestal en el municipio de Los Gallardos, en la provincia española de Almería, dejó un saldo de al menos 12 personas fallecidas, ocho heridas, cuatro de ellas de gravedad, y 23 desaparecidas, en lo que las autoridades ya consideran el incendio con mayor cantidad de víctimas registrado en la historia de Andalucía.

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Las llamas se desataron el jueves y avanzaron con una velocidad extraordinaria, favorecidas por las altas temperaturas, las fuertes ráfagas de viento y la vegetación seca. Esa combinación hizo que el fuego se propagara rápidamente por una amplia zona rural, dificultando tanto las tareas de extinción como la evacuación de los habitantes.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio pudo haberse iniciado por la caída de un cable eléctrico junto a una carretera. Sin embargo, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar el origen exacto del siniestro. Las compañías Endesa y Red Eléctrica aseguraron que el tendido involucrado no pertenece a sus redes y señalaron que podría tratarse de una instalación privada que no estaba energizada.

La tragedia se produjo mientras numerosas personas intentaban escapar del avance de las llamas. Varias víctimas fueron halladas calcinadas dentro de vehículos y otras fallecieron cuando trataron de huir a pie por caminos que no formaban parte de las rutas de evacuación recomendadas por los servicios de emergencia. Según las autoridades andaluzas, la mayoría de los fallecidos serían ciudadanos extranjeros, aunque la identificación oficial continúa en proceso.

El incendio obligó además a evacuar a más de 1.000 personas y movilizó un amplio operativo integrado por bomberos forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Protección Civil y brigadistas especializados, que continúan trabajando para controlar el fuego y localizar a las personas desaparecidas. La compleja geografía de la zona y el difícil acceso para la maquinaria pesada complican las tareas de extinción.

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, calificó el episodio como el incendio más trágico registrado en la comunidad autónoma y advirtió que la prioridad sigue siendo encontrar a los desaparecidos y contener los focos activos. Mientras tanto, la investigación continuará para establecer con precisión cómo comenzó el fuego y si existieron responsabilidades en el origen del desastre.

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