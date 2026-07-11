El número de personas fallecidas por los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.333, de acuerdo con el último balance oficial difundido por las autoridades. Además, se contabilizan 16.740 heridos, mientras que alrededor de 17.000 personas quedaron sin vivienda como consecuencia del desastre.

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Según el informe oficial, 315 cuerpos aún no pudieron ser identificados debido al estado en el que fueron recuperados. Para avanzar en el proceso de reconocimiento, las autoridades realizan estudios odontológicos y análisis de ADN.

Los sismos también provocaron importantes daños en la infraestructura. El Gobierno informó que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 sufrieron derrumbes o daños estructurales de gravedad, lo que obligará a avanzar con un plan de reconstrucción para asistir a las familias damnificadas.

En ese marco, las autoridades estiman que será necesario construir 25.000 viviendas para quienes perdieron sus hogares y anunciaron que ya se destinaron terrenos para ese fin. Además, indicaron que las primeras casas serán entregadas en los próximos días como parte del plan de asistencia.

Mientras tanto, continúan las tareas para identificar a las víctimas y brindar ayuda a los damnificados por uno de los desastres naturales más graves registrados en el país en los últimos años.

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